شكرا لبحثكم عن خبر وصلت إلى حدود دمت.. انتصارات عظيمة للجيش الوطني في مريس بالضالع وتحرير قرى ومواقع عديدة ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حقتت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تقدمات كبيرة وانتصارات عظيمة في جبهة مريس بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما كبيرا وتجاوزا للخطوط الأمامية لميليشيا الحوثي بمسافة ١٠كم والاستيلاء على الكثير من المعدات العسكرية المنهوبة.

وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات عظيمة في في السلسلة الجبلية الشمالية الغربية لمنطقة مريس بحافظة الضالع.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني حررت قرية القهرة والرفقة وسون والزيلة وموقع السبعة وعدد أخر من المواقع والتباب المجاورة.

وذكرت المصادر بأن قوات الجيش الوطني وصلت إلى منزل احمد مطهر في منطقة يعيس بالقرب من حدود دمت.

وأشارت المصادر إلى حالة الميليشيا الحوثية المأساوية حيث تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسط تراجع كبير لها وترك مواقع كثيرة كانت تحت سيطرتها مليئة بالأسلحة والعتاد.