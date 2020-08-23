شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شخصين وإصابة آخرين.. شاهد بالفيديو مسلحين يقتحمون مطعم في تعز ويطلقون النار بشكل عشوائي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اقتحام مسلحين أحد المطاعم في مديرية خدير بمحافظة تعز. ويظهر الفيديو دخول المسلحين وإطلاقهم النار بشكل عشوائي على المتواجدين الذين لاذوا بالفرار هربا من رصاصات المسلحين. ووفقا لمصادر محلية فإن الحادثة أسفرت عن قتل شخصين وإصابة نحو 15 آخرين. Advertisements وتضاربت الروايات بشأن تبعية المسلحين ومن هي الجهة التي تقف خلفهم. ووفقا لمصادر إعلامية فإن المسلحين يتبعون جلال الصبيحي مدير مديرية خدير والمعين من جماعة الحوثي.

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