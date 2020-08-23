شكرا لبحثكم عن خبر انهيار كارثي للعملة المحلية في عدن وبقيه المدن والدولار يقترب من 800 ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انهار الريال اليمني بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية مسجلا استقرارا نسبيا في صنعاء. وتسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في مناطق الشرعية باتساع فارق الصرف وارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع المعيشي. وجاءت أسعار الصرف مساء اليوم السبت على النحو التالي : (( أسعار الشراء في عدن )) : ⁦ السعودي : 207 ⁦ الدولار : 790 (( أسعار البيع )) : Advertisements ⁦ السعودي : 208 ⁦ الدولار : 795 أسعار الشراء في صنعاء : الريال السعودي :158 الدولار : 600 أسعار البيع في صنعاء : الريال السعودي : 159 الدولار: 602

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