شكرا لبحثكم عن خبر بإرسال عربات عسكرية.. هدم وتخريب ممتلكات المواطنين بمدينة سعوان بصنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل القيادي الحوثي "حيدر جحاف" إرسال عربات عسكرية تابعة للشرطة العسكرية للمليشيا لهدم وتخريب ممتلكات المواطنين بمدينة سعوان .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت أن الحوثيين حجزوا الأرض التي تم صرفها لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية بمدينة سعوان شرق العاصمة صنعاء ومنع البناء فيها دون ذكرى الأسباب عن قيامهم بذلك .

وأضافت المصادر أن أصحاب الأراضي هذه طالبوا المليشيا إعادة الأراضي التابعة لهم أسوة بضابط الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والتي تم السماح لهم ببيع الأراضي التابعة لهم في العشاش لكن دون السماح لهم بالبناء حتى اللحظة .

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وأكدت المصادر قيام العربات العسكرية التابعة للقيادي الحوثي "حيدر جحاف" والمعين من المليشيا رئيس اللجنة العسكرية في المنطقة بهدم منزل المواطن الحكمي بعد أن قام ببناء بعض الأجدر الضرورية بمنزله المبني منذ عام 2011م وفي الأرض التابعة له ، وذلك بعد أن تضرر من مياه الأمطار .

ووضحت المصادر رفض حيدر جحاف للعديد من التوجيهات منها توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين السابق صالح الصماد والذي قتل في غارة لمقاتلات التحالف وكذلك من الرئيس الحالي مهدي المشاط ، بالإضافة الى رفض توجيهات مكتب رئاسة الجمهورية بتسليم أراضي موظفي مكتب رئاسة الجمهورية بمدينة سعوان شرق العاصمة صنعاء .

وتقوم لجنة جحاف بسجن أي مواطن يريد بناء الأرض التي يملكها أو حتى إستكمال بناء منزله وهو ما عرض العشرات للسجن لكنها لم تجرؤ في التعامل بنفس الآلية بالنسبة للعسكريين .

هذا وكانت قيادات حوثية قد منعت بيع وشرى الأراضي التي تم صرفها لضباط الجيش من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والتي تم صرفهن أيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قبل نجله العميد الركن أحمد علي قائد هذه القوات لكن المليشيا بعد منعها للبيع قامت بشرى هذه الأراضي بسعر أثنين مليون ريال للقطعة بعد أن باعها أصحابها خوفا من المصادرة لكن قيادات حوثية قامت بشرائها وبيعها فوق الأربعين المليون لبعض القطع وبعضها بثلاثين مليون على حسب الموقع بعد أن استحوذت على غالبية الأراضي .