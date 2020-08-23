شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع هطول الأمطار على بعض المحافظات ويحذر من الحر والانهيارات الصخرية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت والمناطق الداخلية المتاخمة لسواحل بلادنا.

كما توقع المركز، في نشرة تنبيهية، أن يسود الصحاري والهضاب الداخلية طقس شديد الحرارة خاصة على صحاري المهرة وحضرموت وشبوه والجوف ومأرب وأجزاء من المناطق الساحلية، كما يتوقع اضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

Advertisements

ونبه المركز في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والساحلية من الأجواء الحارة وصدمات الحر الشديد أثناء الظهيرة.



كما نبه ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية لبلادنا.