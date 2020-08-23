شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي: طاردنا المارينز الأمريكي في صنعاء كالدجاج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي نائب رئيس مجلس الشورى التابع للحوثيين ومحافظ محافظة ذمار والمعين من الحوثيين أنهم طاردوا المارينز الأمريكي في صنعاء كالدجاج. ونشر البخيتي تغريده على حسابه بتويتر يدعي فيها ملاحقتهم للمارينز في صنعاء وداعش في البيضاء. وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء البخيتي قتاله للمارينز فمنذ دخولهم صنعاء اتجه مسلحيهم إلى جماعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع وتركوا سفارة أمريكا التي يدعون محاربتها حتى غادرت بمحض إرادتها.

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