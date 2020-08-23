شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة ينعي استشهاد لاعب يمني في جبهات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، استشهاد اللاعب اليمني، نايف وقَّاد لاعب نادي النصر، الذي استشهد دفاعاً عن الجمهورية بمحافظة مأرب شرقي اليمن ‎مأرب.

وقال البكري، في تغريدة بتويتر، ان وقاد استشهد وهو يؤدي واجبه دفاعاً عن ‎مأرب في المعارك الدائرة مع مليشيات الحوثي.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالعزاء لوالد الشهيد وقاد وكل أسرته ومحبيه.

وتشهد محافظة مارب منذ اسابيع معارك طاحنة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية، اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مواقع جديدة في جبهاا مأرب والجوف ونهم شرقي صنعاء.