شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيين يتسببون بإغلاق عدد من المساجد في أكثر من قرية بمحافظة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت يوم الجمعة عدد من المساجد أبوابها في أكثر من قرية بعدد من مديريات محافظة صنعاء بسبب ممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية .

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني " أن المساجد أغلقت أبوابها في أكثر من قرية بمديريات محافظة صنعاء بعد فرض المليشيا خطباء لهذه المساجد وإلزام المصلين رفع شعاراتهم الطائفية .

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وأضافت المصادر أن المساجد أغلقت أبوابها بسبب عزوف المصلين عن صلاة الجمعة في هذه المساجد بعد مضايقة الحوثيين لهم وفرضهم البدع في هذه المساجد .

وأكدت المصادر أن الخطباء غادروا المساجد لعدم إكتمال النصاب محاولين إقناع المصلين بأنهم لم يخرجوا عن القرآن والسنة والذي تجاوزوها لصالح كتيبات حسين بدر الدين الحوثي الشيعية .

وكانت المليشيا الحوثية قد ألزمت الخطباء بالخطب التابعة لهم والصادرة عن وزارة الأوقاف في صنعاء والمختطفة من قبل الحوثيين والتي تحث على الطائفية وتنشر الفكر الشيعي الاثنى عشري المتطرف كما قاموا بفرض خطباء جديد على مساجد أخرى وحاولوا إلزام المصلين تريد شعرات المليشيا والتي تطلق عليها إسم الصرخة وهو ما تسبب في عزوف المصلين عن أداء صلاة الجمعة .