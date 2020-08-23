شكرا لبحثكم عن خبر بسبب رفضه لقرارات من صالح.. عالم كيميائي ورئيس سابق لجامعة عدن بلا راتب منذ عام 1998م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مازال البروفيسور محمد سعيد العمودي رئيس جامعة عدن الأسبق وعالم الكيمياء الشهير، دون راتب شهري أو أي مستحقات مالية، عقب قطعها عليه منذ العام 1998.

وقال الاعلامي معروف سالم بامرحول في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: ان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أصدر قرار بعزل العمودي من رئاسة جامعة عدن، بسبب رفضه تنفيذ توجيهات الأول بقبول (عساكر وضباط) للدراسة في كليات جامعة عدن لاتوجد لديهم شهادة الثانوية العامة وكذا رفضه منح بعض أعضاء الهيئة التعلمية الدرجات والألقاب العلمية لافتقارهم للشروط العلمية المطلوبة التي تؤهلهم لإستحقاق تلك الدرجات والألقاب.



واضاف: اتفقت مع صديقي العالم الكيميائي الأستاذ الدكتور محمد سعيد العمودي لحظة عودته من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة سوف يسلمني ملفا متكاملاً يحتوي على وثائق هامة بقضية توقيف راتبه ومستحقاته المالية لغرض نشرها.

واختتم بامرحول منشوره مهاجماً قيادات الدولة واصفا البلد أنه بلد لا تحترم مكانة ولا كفاءة قامة وطنية علمية رفيعة بحجم البروفيسور الدكتور محمد سعيد العمودي في حين يتم منح درجة سفير وجواز دبلوماسي احمر وراتب بالدولار وسيارات فارهة ومزايا وحياة مخملية ناعمة لحثالات البشر شلة مهند والناشطين والناشطات والمطبلين والمطبلات.

يذكر أن العمودي عالم وبرفيسور بالكيمياء يحظى بسمعه عالميه حيث أن فترة رئاسته لجامعة عدن حقق الكثير من الانجازات فيها .