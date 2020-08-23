عاجل.. التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه أراضي المملكة.



وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن "القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".

وكان المالكي، أعلن، السبت، تدمير طائرة حوثية مسيرة محملة بالمتفجرات، وصاروخ باليستي أطلقهما مليشيا الحوثي باتجاه جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي قوله، السبت، إن "الصاروخ كان يستهدف مدينة جازان بجنوب السعودية".

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وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة " وصاروخا باليستيا باتجاه السعودية، واللذين أسقطهما التحالف العربي.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التأكيد على دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددا على وقوف وتضامن المنظمة التام مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

وسبق أن اتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.