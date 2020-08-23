شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن أطول قائمة بأسماء شهداء الجيش الوطني في مأرب بينهم قيادات ؟! ( أسماء + صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت المعارك الشرسة التي شهدتها جبهات القتال في محافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي جماعة الحوثي سقوط العديد من القيادات العسكرية والميدانية للجيش الوطني جراء تلك المواجهات . وشهدت جبهات القتال سقوط عدد من المواقع العسكرية في جبهة الجدعان ومديرية مدغل وسقوط معسكر ماس بيد مقاتلي الحوثي . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وتعرض الجيش الوطني لخسارة كبيرة باستهاد عدد من قياداته العسكرية من بينهم قائد اللواء 122 العميد الركن محمد علي و ركن استطلاع اللواء 55 العقيد عقيل مصلح الأقرع و ركن مالية اللواء 22مشاه القيادي عبدالسلام عبدالله سعيد الهلالي وقائد كتيبة بني جبر القيادي صالح ناصر حزيم الجهمي . وفيما يلي قائمة بأسماء قتلى شهداء الجيش الوطني في جبهة مأرب وهم :- العقيد عبدالله ناجي كعلان القيادي خالد عبدالله القطافي النقيب عصام عبده مارش خالد المخلافي القيادي صالح ناصر الحر Advertisements القيادي مبخوت ناجي زبع حسين صالح محمد ناصر القردعي المرادي حسين علي صالح عبدالله جلال سالم علي محمد جديلان عبدالواحد علي صالح محسن جلال علي ناصر مثنى البريهي ماجد ناصر شعفه المرادي عبدالقادر حسين يحيى ذيبان عاصم الخامري معاذ سالم علي جلال بن شايعة نايف عبد القادر وقاد جبرالبيحاني عبدالرقيب الحماطي حسن علي العاقل العراده نمــران ناصــر عـوشان ابــراهيـم عبدللـه شــودق العبيدي علــي عبـدلله رقيصيـان العبيدي حســن حــمد رقيصيـان العبيدي ناجـي حســن حفــرين عبدالله سعيد جميل محمد عوض السريحي

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