شكرا لمتابعة خبر عن الحزمي يعترف بخطورة الوضع في مأرب ويتحدث عن انسحاب تكتيكي لقوات الجيش الوطني من هذه المناطق ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عضو البرلمان اليمني محمد الحمزي عن خطورة الوضع العسكري في محافظة مأرب شرق اليمن جراء التقدم السريع الذي فرضه مقاتلي الحوثي على جبهات القتال في المحافظة . واعترف عضو مجلس النواب الحمزي في منشور له على الفيس بوك عن تراجع الجيش الوطني في مأرب شرق اليمن أمام مقاتلي جماعة الحوثي غداة سقوط معسكر ماس الاستراتيجي بيد مقاتلي الحوثي . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقال الحمزي في منشور له على الفس بوك لم يستسلم رسول الله للتهجير ويقبل النزوح فالسكون " في إشارة استباقية اعتبرها المحللون لسقوط مدينة مأرب . وأضاف في منشوره بل استجمع قوة أهل الحق وعاد فاتحا وأخضع أهل الباطل للإسلام فالهجرة ليست فرار بل إعادة التموضع والتخطيط .

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