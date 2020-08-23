شكرا لمتابعة خبر عن بعد دخول الشمساني مقر قيادة اللواء 35 في منطقة العين ..مصادر تؤكد تعرض الشمساني لكمين مسلح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض العميد عبد الرحمن الشمساني لكمين اثناء دخوله الى قيادة ‏اللواء 35مدرع في منطقة العين.

وقالت مصادر خاصة أن العميد الشمساني نجا من الكمين بعد سيطرة حراستة على الوضع في مقر قيادته في العين. ولم تفد المصادر حتى اللحظة عن صحة الشمساني وما نتج عن الكمين المسلح .

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وكان عناصر في اللواء 35 قد رفضوا دخول الشمساني الى مقر القيادة الخاصة بقيادة اللواء ، متمردة على قرارات رئيس الجمهورية بتعيين الشمساني قائدا وخلفا للحمادي .