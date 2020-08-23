شكرا لمتابعة خبر عن فضيحة جديدة لقيادات الشرعية .. مصدر عسكري بوزارة الدفاع يتهم قيادات عسكرية في مارب بنهب أسلحة الجيش الوطني وبيعها للحوثيين .. ويهدد بنشر أسماء المتورطين؟! ( تفاصيل حصرية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية عن تعرض مخازن أسلحة الجيش الوطني في مأرب لعمليات نهب وسلب وعبث من قبل قيادات عسكرية بعد ان تحولت مخازن الأسلحة هدفا لتلك القيادات ومصدرا لثراءهم الفاحش.

وأكد المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه لدواعي أمنيه بأن تلك المخازن تحولت لمصدر تمويل كبير لمقاتلي الحوثي الذين باتوا يعتمدون على شراء تلك الأسلحة من سماسرة تابعين لقيادات كبيرة في محافظة مأرب وتجار كبار وبثمن بخس .

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وتحفظ المصدر عن ذكر تلك الأسماء حاليا مؤكدا في الوقت ذاته بأنه مستعد لتسليم قائمة بتلك الأسماء الى الجهات الأمنية في المحافظة لوقف ذلك العبث بأسلحة الجيش الوطني والتي يتم تهريبها من مخازن الجيش الوطني والمتاجرة بها دون رادع لأطماعهم الشخصية .

وحذر المصدر ذاته بنشر قائمة الأسماء المتاجرة بأسلحة الجيش الوطني ونشرها للناس كي يعلموا ما يحدث من قبل أولئك العابثين بمقدرات الجيش الوطني .

ولفت المصدر بأن الحوثيين لم يعودوا في حاجة للمحاربة والقتال فهم اليوم يشتروا السلاح والذخائر والمواقع العسكرية بمبالغ زهيدة مؤكدا بأن ما يقوله موثق بالصوت والصورة .

وبحسب المصدر فإن الأمر وصل إلى بيع سماسرة لمدرعة عسكرية وقاموا بتوصيلها لمقاتلي الحوثي قبل يومين وباعوها بثمن بخس وصل إلى اثنين مليون ريال مع عدد من صناديق الذخيرة .