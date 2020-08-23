شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الجيش الوطني يحمل التحالف مسؤولية سقوط معسكر ماس بيد الحوثيين ويصف بيان ناطق الجيش بالهزيل ويدعو للتحقيق حول الحادثة؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حمل مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مسؤولية سقوط معسكر ماس بمحافظة مأرب شرق اليمن بيد مقاتلي الحوثيون .

وأكد المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه بأن التحالف قاد مؤامرة كبيرة على الجيش الوطني الذي قدم الكثير من التضحيات البطولة في مواجهة المشروع الإيراني .

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ولفت المصدر إلى أن التعتيم التي تفرضه بعض القيادات العسكرية على مسرح العمليات العسكرية وما تعرض له الجيش الوطني من خذلان من قبل التحالف سيكون كارثي وصادم لأنصار الشرعية لا سيما غداة سقوط معسكر ماس الاستراتيجي .

وأكد المصدر ذاته بأن بأننا توقعنا أن يتضمن بيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي تفاصيل ومكاشفة حقيقية للخذلان الكبير الذي تعرض له الجيش الوطني في محافظة مأرب وعلى غرار ما حدث في محافظة الجوف سابقا .

وبين المصدر بأنه من المعيب على الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد مجلي أن يخادعنا ببيان هزيل تحاشا ذكر ما حدث في المعارك التي شهدتها جبهات الجدعان ومدغل ومعسكر ماس والتي سقطت بيد مقاتلي الجماعة الحوثية .

وطالب المصدر بالتحقيق الرسمي في النتائج والأحداث التي شهدتها جبهات القتال في محافظة مأرب وكشف حقيقة الخذلان للإسناد والدعم المباشر من قبل تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني في تلك المحاور القتالية .