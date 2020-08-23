شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : لقطات جنسية فاضحة لثلاث فتيات على الطريق العام .. بعباءة شرعية ونقاب ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسبب مقطع فيديو لفتيات سعوديات يقمن بأفعال صادمة في طريق عام بضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، ظهرت الفتيات وهن يخرجن أجسادهن من فتحة سيارة العلوية وهي تسير في طريق سريع عام ومن النافذة، ويقومن بعمل حركات غريبة بأيديهن، ويرتدين عباءة شرعية ونقاب.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعودية : لقطات جنسية فاضحة لثلاث فتيات على الطريق العام .. بعباءة شرعية ونقاب ..شاهد

• أول فيديو يوثق حفل "العراة" المختلط الذي أقيم في أحد شواطئ السعودية .. فضيحة أخلاقية تهز المملكة .. والمفاجأة في هوية المشاركين بالحفل ..شاهد

• مسؤول حكومي يمارس الجنس مع زوجته على المباشر.. "زوم" يوثق فضيحة من العيار الثقيل خلال اجتماع حكومي عن بعد ..شاهد الفيديو

• الفنان أحمد الفيشاوي يتجاوز كل الخطوط الحمراء وينشر فيديو "ساخن" وهو مع زوجته بأوضاع فاضحة ..شاهد

• الفنانة هالة صدقي تعود للواجهة بفيديو صادم ومثير للجدل ..شاهد ما الذي حصل بينها وبين زوجها !؟

Advertisements

• بعد نشر صورها وهي على سرير النوم .. الفنانة نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء من جديد وتظهر بفيديو فاضح وهي شبه عارية على البحر ..شاهد

• حاولت تغطية مناطقها الحساسة بقطعتين فقط .. السعودية " أمل الشهراني " تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر عارية على الشاطئ ..كشفت جميع تفاصيل جسمها وأرهقت المتابعين بصدرها المثير ..شاهد

• سعودية تتحدى زوجها وتكشف عن وجهها ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الخارق ..والمفاجأة بردة فعل زوجها عندما وجد صورها على مواقع التواصل ..شاهد

• تحرش جنسي في الشارع يهز السعودية ..شاهد ماذا فعل شاب "قليل الأدب" مع فتاتين منقبتين بعد أن حشرهم بين سيارته والحائط .."فيديو"

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

واستغرب المارة من تصرفات الفتيات الغريب فيما علق الشخص الذي صور الفيديو بالقول: "سكارى والله سكارى".

وسادت موجة من الغضب مواقع التواصل بعد انتشار المقطع وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة الفتيات.

فيما شكك آخرون بأن الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو فتيات، ما دفع مُغرد للتأكيد بأنهن فتيات، وأنه رأى مقطعًا كاملًا لهن عبر "تيك توك".

وكان رواد مواقع التواصل في السعودية، تداولوا قبل أيام معركة تحرش جنسي بين شبان وفتيات، وقعت في مجمع تجاري في الرياض واضطرت الشرطة للتدخل من أجل الفصل بين الفتيان والفتيات.

ووفقًا للتقارير السعودية، فقد اضطر رجال الأمن للتدخل في معركة التحرش الجنسي التي دارت، مطلع الشهر الجاري داخل مجمع مجمع "يو ووك" بالرياض، لفض مشاجرة بين عدد من الشبان والفتيات اندلعت خلال تجمع كبير في المكان بحثا عن الترفيه، مع عودة الحياة تدريجيًّا لطبيعتها في البلاد، عقب إغلاقات فرضتها أزمة كورونا.