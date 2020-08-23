شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 23 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع الرحلات اقلاع رحلاتنا ليوم الاحد الموافق 23 اغسطس 2020م كالتالي : رقم الرحله : 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. Advertisements (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن - الخرطوم. الاقلاع : 0915 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 633. خط الرحله : الخرطوم - عدن. الاقلاع : 1115 ظهرا. (توقيت الخرطوم).

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