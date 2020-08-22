وفاة 8 أشخاص بينهم رجل وزوجته و4 من أبناءه إثر حادث مروري في تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي 8 مواطنين وأصيبت فتاة، في حادث مروري مروع، الخميس، في الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادثة وقعت في رون الراهدة، إثر اصطدام سيارتين من نوع هايلوكس، إحداها قادمة من محافظة عدن، وأخرى متجهة الى الضالع، ما أدى الى تدمير السيارتين واحتراقهما بشكل كامل.

وأضافت أن جميع الضحايا في السيارتين من محافظة إب مرتبطين بأعمال في محافظتي عدن والضالع.

وطبقاً لمصادر مقربة من أسر الضحايا فإن إحدى السيارتين كانت تحمل أسرة أحمد صالح كراتي (35 عاماً) يعمل طباخ في مدينة قعطبة، مكونة من ستة أشخاص، توفي هو وزوجته و4 من ابنائه، فيما أصيبت ابنته تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهي في حالة خطرة.

وذكرت المصادر، أن السيارة الأخرى كان على متنها “فؤاد محمد أحمد ناصر مندع” ورفيقه، وقد توفيا في الحادثة.

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