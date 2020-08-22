شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقتحمون ثلاثة من مساجد السنة في صنعاء وإب ويحاصروا المصلين! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اليوم أثناء خطبة الجمعة بجامع السنه في صنعاء – المدينه السكنيه سعوان- تم اقتحام المسجد من قبل مليشيات الحوثي ومحاصرة المصلين داخله، ومن ثم الاعتداء على بعض المصلين داخل المسجد وخارجه، وإثارة الفوضى وتكفير المصلين، بينما كان إمام المسجد يبذل جهوده لتجنيب المصلين همجية هذه المليشيا الطائفية، ويحث المصلين على الهدوء،والسكينه،والصبر، وعدم الاحتكاك بالحوثه،

وحتى وصول هذاالخبر مازال بعض المصلين مغلق عليهم داخل المسجد..!!

وفي محافظة إب أيضًا اقتحموا أحد الجوامع بالصرخة..!

وفي مسجد آخر للسنة في صنعاء احتلوا المنبر وخطب خطيبهم الشيعي بالقوة..!!

كل هذا التجريف للسنة تم اليوم الجمعة..!!

طبعًا هذا تصرف ليس بغريب عليهم، ونعلم أنهم من أشد الناس محاربة للسنة وأهلها، بس قلت ألفت نظر بعض الناس الذين يقولون أن المسيرة الشيطانية لاتستهدف السنة؟!!

لأنه معاد باقي عليهم إلا القليل ثم يقولون أن عبدالملك الحوثي أقرب واحد للسنة.!! أو متأثر بالإمام الشوكاني..!!

ما أكثر الزنابيل حين تعدهم

حسبنا الله ونعم الوكيل



محمد عيضة شبيبة