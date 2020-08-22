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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العقيد عبدالعزيز حفظ الله الوشاظه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ بكيل حفظ الله الوشاظة وكافة آل الوشاظة عزاه فيها بوفاة العقيد البطل عبدالعزيز حفظ الله الوشاظة وهو يرابط في ميادين العزة والشرف.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وبطولاته مع أبطال الجيش والمقاومة وما يسطرون من ملاحم خالدة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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