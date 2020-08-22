نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العقيد عبدالعزيز حفظ الله الوشاظه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ بكيل حفظ الله الوشاظة وكافة آل الوشاظة عزاه فيها بوفاة العقيد البطل عبدالعزيز حفظ الله الوشاظة وهو يرابط في ميادين العزة والشرف.

Advertisements وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وبطولاته مع أبطال الجيش والمقاومة وما يسطرون من ملاحم خالدة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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