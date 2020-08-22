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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يُعزي في استشهاد البطل العقيد عبدالله كعلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد عبدالله بن ناجيكعلان، وهو يؤدي واجبه الوطني الى جانب أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشاد رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى اسرة وذوي الفقيد وجميع قبائل آل كعلان وبتضحيات وبطولات الشهيد البطل وشجاعته وبسالته في الدفاع عن الثورة والجمهورية والتصدي لمشاريع ومخلفات الإمامة والكهنوت.. منوها بما يسطره رجال القبائل الشرفاء من بطولات واستبسال في خوض معركة الكرامة والدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، ودعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.
وعبر رئيس الوزراء، عن صادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الشهيد وجميع رفاقه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جنّاته.
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