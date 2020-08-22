شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: تدمير طائرة مفخخة وباليستي أطلقهما الحوثي باتجاه المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

Advertisements كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان). وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.

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