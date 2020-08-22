شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي محسن صالح يجري اتصالاً هاتفياً بقائد محور بيحان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، اتصالاً هاتفياً بقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح للاطمئنان على المقاتلين الأبطال والاطلاع على الأوضاع والمستجدات الميدانية.

Advertisements واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى تقرير موجز عن الأوضاع الميدانية وما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران. وعبر نائب الرئيس عن اعتزازه بالدور البطولي الخالد للمقاتلين الأبطال قيادة وضباط وصف وأفراد ومقاومة وهم يرسمون بشجاعتهم و بدمائهم الزكية الطاهرة ملاحم النصر والخلود في سبيل حماية الجمهورية واستعادة الدولة اليمنية..مشيداً بالدعم الأخوي الصادق للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم المستمرة لدحر المشروع الإيراني التخريبي. من جانبه نوه اللواء بحيبح إلى المعنويات القتالي العالية التي يتحلى بها المقاتلون الأبطال وأوضاع الوحدات العسكرية ومواقع القتال..مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات العسكرية.

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