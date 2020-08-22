شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يواصل تقدمه ويطارد الحوثيون باتجاه مدينة دمت بالضالع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش الوطني ، السبت الموافق 22 أغسطس 2020م ، السيطرة على مواقع مهمة في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي.

وقال موقع ’’سبتمبر نت‘‘ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش شنت اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع تمركز جماعة الحوثي ، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

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وأضاف الموقع أن قوات الجيش، حررت خلال هجوم، قرى ’’الزيلة‘‘، و”قهرة”، و”سون”، وعدد من المواقع غرب منطقة مريس، مشيرًا إلى أن الجيش لا يزال يواصل تقدمه وسط تهاوي في صفوف المليشيا.

وبحسب الموقع، فإن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات الحوثيين القادمة إلى مناطق المواجهات، وكبدتهم خسائر.

وذكر أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مديرية دمت.

ومؤخرًا تصاعدت حدة المعارك بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي في جبهات شرقي صنعاء والجوف ومأرب والبيضاء.