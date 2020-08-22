شكرا لمتابعة خبر عن الناطق الرسمي للقوات الجيش : يصدر بيان بشأن تطور المعارك في مختلف الجبهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي تحقيق قوات الجيش انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية، عقب معارك تكبدت خلالها جماعة الحوثي ، خسائر كبيرة، في مختلف الجبهات القتالية، خصوصا (جبهات محافظات الضالع وصنعاء، والبيضاء، والجوف، و مأرب).

وقال العميد مجلي في تصريح خاص لـموقع الجيش اليمني “سبتمبر نت” إن مليشيات الحوثي تلقت السبت ، هزيمة كبيرة بعد اختراق مواقع دفاعاته بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في “مريس” شمال مديرية قعطبة محافظة الضالع.

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مضيفاً: “حرر الجيش عدد من المناطق والمرتفعات والهيئات الحاكمة، وأهمها قرية القهرة والزيلة ومواقع السبعة وموقع الدبابة ومريفدان وجبلي “ملزق” والخواو”، وموقع الخزان الاستراتيجي المتاخم لمنطقة سون القريبة من جبل ناصة الاستراتيجي، ومازالت المعارك مستمرة أمام انهيار وفرار الحوثيون .

وأكد العميد مجلي أن الانتصارات والتقدمات مستمرة في منطقة “نجد العتق” في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهتي “النضود والجدافر” بمحافظة الجوف، وكذلك جبهة قانية بمحافظة البيضاء وصرواح بمحافظة مأرب”.

وأوضح أن قوات الجيش استخدمت العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية والأساليب التكتيكية من المناورة والمفاجأة والهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق، التي من خلالها تحققت التقدمات والقضاء على التسللات وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بجماعة الحوثي، وأسر عدد من عناصرها، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر المنوعة.

ولفت العميد مجلي إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية ناجحة، في الجبهات القتالية، أسفرت عن تدمير تحصينات ومخازن أسلحة وتعزيزات ا، مؤكداً أن جماعة الحوثي تعيش في حالة انهزام واستنزاف مستمر في ميدان المعركة.

وأفاد ناطق القوات المسلحة أن الجيش أسقط طائرتين مسيرة لجماعة الحوثي في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وطائرة مسيرة في “الجدافر” محافظة الجوف، لافتا إلى أن جماعة الحوثي في نشر الأكاذيب والانتصارات الوهمية والحرب النفسية ومواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب والضالع والبيضاء والحديدة بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة.