شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة الايام : تكشف حقيقة سيطرة الحوثيون على معسكر ماس بمأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة ’’الايام‘‘ المحلية عن تمكن الحوثيين ، السبت الموافق 22 أغسطس 2020م ، من السيطرة على مديرية مدغل بما فيها معسكر ماس شمال غرب محافظة مأرب.

وقالت الصحيفة عبر حسابها الرسمي بموقع ’’تويتر‘‘ ، بأن جماعة الحوثي الانقلابين سيطرو على معسكر ماس بالكامل بعتده وعتاده وما بعده شرقا وصولا إلى مركز مديريه مدغل.

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واوضحت ان المصادر ان المعارك تدور رحاها وسط سوق وكنب كعلان.

ولفتت المعارك اسفرت عن استشهاد الكثير من ابنا القبائل الاحرار.

ولم يصدر من القوات الحكومية حتى اللحظة أي تعليق حول تلك المزاعم.

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.