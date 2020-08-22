شكرا لمتابعة خبر عن بالاسم والصورة : الشرعية تخسر أحد أبطالها الأشاوس في المعارك العنيفة بمأرب ووزارة الدفاع تنعيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الدفاع قائدا عسكريا فذا، استشهد في المعارك العنيفة مع جماعة الحوثي في مختلف جبهات محافظة مارب، بعد تكثيف الحوثيين زحوفهم وهجماتهم الانتحارية، سعيا لمحاصرة مدينة مارب.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية في مارب، اشتداد المعارك المتواصلة في مديرية ماهلية وقانية والنضود والجدافر. منوهة ببذل الجيش تضحيات نفيسة في مواجهة زحوفات الحوثيين والدفاع عن مارب.

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جاء بين شهداء الجيش قائد عسكري فذ، نعته وزارة الدفاع بحرقة، حيث استشهد في معارك التصدي لهجمات وزحوفات مكثفة يشنها وينفذها الحوثيون منذ ايام وبصورة اكبر في مديريتي صرواح وماهلية.

وبعث كل من نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، برقيتا عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد صالح ناصر بن مبارك حزيم بمارب.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب وبطولات الشهيد البطل العقيد صالح ناصر مبارك حزيم، قائد كتيبة بني جبر، واشتراكه في كل معارك مواجهة الحوثيين والتصدي لزحوفاتهم في مارب، ببسالة وشجاعة.