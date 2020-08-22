شكرا لمتابعة خبر عن وزير دفاع الحوثيين : يهدد الشرعية والتحالف بـ الوجع الكبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد وزير دفاع جماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي ، كلا من الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير.

ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن العاطفي قوله أن الجماعة تجهز للانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير بكل كفاءة واقتدار.

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وأضاف العاطفي بأن جماعة الحوثي أصبحت في مرحلة متطورة من مراحل الجهوزية المواكبة للتقنيات الحديثة القادرة على مواجهة تكنولوجيا التحالف وإفقادها تأثيراتها على قواتنا على المدى القريب والبعيد.

وقالت الوكالة الحوثية أن العاطفي نفذ زيارة ميدانية لمواقع جماعة الحوثي في جبهات محافظة الجوف.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي ضمن عملية دعم معنويات لأفراد جماعة الحوثي المنهارة بعد سلسلة من المعارك الخاسرة التي قدمت فيها العشرات من المغرر بهم في سبيل مشروعها السلالي خلال الأيام الأخيرة فقط.