شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أول فيديو يوثق حفل "العراة" المختلط الذي أقيم في أحد شواطئ السعودية .. فضيحة أخلاقية تهز المملكة .. والمفاجأة في هوية المشاركين بالحفل ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد تداول مقطع فيديو لحفل يرتدي المشاركون فيه ملابس البحر، قالوا إنه للبنانيين على أحد شواطئ مدينة الخبر. ووصف ناشطون المشهد بـ"التعري الفاضح"، ودشنوا هاشتاغ بعنوان "لبنانيون يتعرون في الخبر"، تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أول فيديو يوثق حفل "العراة" المختلط الذي أقيم في أحد شواطئ السعودية .. فضيحة أخلاقية تهز المملكة .. والمفاجأة في هوية المشاركين بالحفل ..شاهد • مسؤول حكومي يمارس الجنس مع زوجته على المباشر.. "زوم" يوثق فضيحة من العيار الثقيل خلال اجتماع حكومي عن بعد ..شاهد الفيديو • الفنان أحمد الفيشاوي يتجاوز كل الخطوط الحمراء وينشر فيديو "ساخن" وهو مع زوجته بأوضاع فاضحة ..شاهد • الفنانة هالة صدقي تعود للواجهة بفيديو صادم ومثير للجدل ..شاهد ما الذي حصل بينها وبين زوجها !؟ • بعد نشر صورها وهي على سرير النوم .. الفنانة نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء من جديد وتظهر بفيديو فاضح وهي شبه عارية على البحر ..شاهد Advertisements • حاولت تغطية مناطقها الحساسة بقطعتين فقط .. السعودية " أمل الشهراني " تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر عارية على الشاطئ ..كشفت جميع تفاصيل جسمها وأرهقت المتابعين بصدرها المثير ..شاهد • سعودية تتحدى زوجها وتكشف عن وجهها ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الخارق ..والمفاجأة بردة فعل زوجها عندما وجد صورها على مواقع التواصل ..شاهد • تحرش جنسي في الشارع يهز السعودية ..شاهد ماذا فعل شاب "قليل الأدب" مع فتاتين منقبتين بعد أن حشرهم بين سيارته والحائط .."فيديو" • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، أو إن كان بسبب اللباس. وطالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، مشيرين إلى أن ما حصل يخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو يوثق حفل "العراة" المختلط الذي أقيم في أحد شواطئ السعودية .. فضيحة أخلاقية تهز المملكة .. والمفاجأة في هوية المشاركين بالحفل ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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