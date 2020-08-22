- 1/2
- 2/2
كشف، الصحفي اليمني يونس عبد السلام، اليوم السبت عن تفاصيل اختطافه من قبل مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بمحافظة أبين، الاسبوع الماضي، أثناء ما كان في طريقه باتجاه مدينة عدن، قادمًا إليها من مدينة مارب.
وقال الصحفي عبد السلام، "في نقطة عسكرية بأبين، وعلى مسافة قرابة ساعة من مدينة عدن، تم اصطحابه على متن طقم إلى ما يشبه المعكسر، تلته زنزانة، أو بالأصح حمام ضيق، إلى جواره زنازين "حمامات" ضيقة وميتة مثله".
وأكد - في منشور بصفحته على "فيسبوك" -، تعرضه لمعاملة بشعة في السجن الذي وصفه بـ"المكان المجهول"، مشيرا إلى أنه تم حرمانه من "الأكل والشرب إضافة إلى تعذيب جسدي ونفسي مريع".
وقال: "لا تحقيق ولا حديث أو زيارة من سجان، لا صوت ولا ضوء أو حركة تصلك من الخارج، إلا إن كانت لإسكات صوتك المنهك المزعج". حسب وصفه.
وأكد "تعرضه كذلك "للضرب واللطم واللكم داخل السجن"... نافيًا أي تهمة تستوجب كل ما تعرض له. وقال: "لا تهمة لي سوى التشرد". مؤكدًا تعرضه "للسلب، لكافة مقتنياتة الشخصية عدا الملابس التي كان يرتديها".
يشار إلى أن اختطاف الصحفي "يونس عبد السلام" جاءت بعد أيام من اختطاف الصحفي "رداد السلامي" من قبل عناصر الانتقالي وايداعه السجن فور قدومه من مارب، قبل أن تفرج عنه لاحقاً وفق مصادر حقوقية.
والجمعة 14 اغسطس 2020 غادر الصحفي يونس عبد السلام متجهاً إلى مدينة عدن، وأعلن اصدقائه الأحد 16 اغسطس، عن انقطاع الاتصال به وكشفوا عن آخر اتصال به في مدخل مدينة ابين.
كانت هذه تفاصيل خبر عذبوه ونهبوا كل ما يملك "بلا تهمة".. صحفي يروي تفاصيل اختطافه من قبل الانتقالي في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.