بدءًا من غدٍ الأحد.. التعليم العالي بعدن تقر استئناف الدراسة الجامعية 

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور حسين باسلامة، استئناف الدارسة الجامعية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، 23 أغسطس؛ وذلك بعد توقفها الاجباري؛ بسبب جائحة وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة عدن، الجمعة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور الخضر لصور، ووكيل وزارة الصحة القائم بأعمال الوزير الدكتور علي الوليدي. بحسب ما نشرته الجامعة في موقعها على "الأنترنت".

وشدد وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع، على أهمية استئناف العملية التعليمية، بصورة آمنة، من خلال الاهتمام والالتزام بالتدابير الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقال باسلامة، إن ورشة عمل التعليم الجامعي في ظل استمرار وباء (COVID -19) التي عُقدت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت منتصف الشهر الجاري، أوصت بأن يكون قرار أيقاف العملية التعليمية متاح على عدة مستويات.

وأشار إلى أن الورشة أوصت كذلك، أنه "في حال وجود أي حالة يشتبه إصابتها عقب استئناف العملية التعليمية، في أي من مرافق الجامعات، بدءًا من القسم العلمي ثم الكلية وصولا إلى رئاسة الجامعة".

وأكد، على ضرورة الاهتمام بالمستويات النهائية للطلاب المقبلين على التخرج لتسجيل تخرجهم، وأن تعتمد الدراسات العُليا والمناقشات العلمية لبرامجها بشكل أساسي على عملية التباعد الإجتماعي، وأن تكون الأعداد قليلة.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن وباء كورونا، بيّن للجميع أهمية التعليم عن بُعد، بوصفة ضرورة تواكب عملية التقدم.

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وقال إنه يمكن الاستفادة في هذا المجال من تجارب بعض الدول، إلا أن التحديات المحلية قائمة في رداءة خدمات قطاعي الكهرباء والاتصالات.

وأكد على حرص وإهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة عدن، كونها أعرق الجامعات اليمنية، وتتصدر أعلى الجامعات اليمنية انتساباً من قبل الطلاب، مقارنة بالجامعات الأخرى.

من جهته، أكد رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، على أهمية استئناف العملية التعليمية والأكاديمية وفقًا بما جاء في توصيات ومخرجات الورشة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للطوارئ.

كما أكد رئيس الجامعة، حرصه على استكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2019 – 2020) خاصة لطلاب المراحل الدراسية الأخيرة في كل كلية من كليات جامعة عدن.

وكان وكيل وزارة الصحة، القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور، علي الوليدي، عضو اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، قد أكد أن الوضع الوبائي الحالي في عدن، تحت السيطرة.

وأشار الوليدي، إلى أهمية استمرار العملية التعليمية، من خلال عودتها تدريجيا، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية للحد من تفشي الإصابة بهذا الوباء، للحفاظ على صحة الجميع.

