تدشين المنتدي القضائي الأول بتعز والمخلافي يؤكد: القضاء أساس الدولة 

دشن وكيل محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، اليوم السبت، المنتدى القضائي الأول في المحافظة، والذي يهدف إلى مناقشة الصعوبات التي تعيق عمل الجهات القضائية بمحافظة تعز.

وخلال التدشين، الذي تم بحضور ممثلي الجهات القضائية والسلطة المحلية والجهات الأمنية، شدد المخلافي، على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات والمحاكم في المحافظة وتنفيذ الأحكام القضائية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد المخلافي على حرص السلطة المحلية على تفعيل دور القضاء في المحافظة.. مشيراً الى أن القضاء هو أساس ركائز الدولة المدنية وضامن للعدل والتقيد بالدستور والقانون.

وقال "إن الحفاظ على بناء الدولة المدنية ﻻ يكون الا عبر الحفاظ على النظام والقانون، وتفعيل دور المؤسسة القضائية واحترامها وعمل السلطة التنفيذية تحت اشرافها".

من جانبه، أوضح رئيس منظمة شباب بلا حدود ماجد ثابت، بأن المنتدى يهدف الى مناقشة الاحتياجات والصعوبات التي تعيق عمل الجهات القضائية وتحسين أداء القطاع القضائي في محافظة تعز.