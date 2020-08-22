مأرب: نزوح أكثر من 1500 أسرة جراء المعارك في مديرية مدغل خلال الأيام الماضية

كشفت بيانات رسمية، عن نزوح أكثر من 1500 أسرة من مديرية مدغل، شمال غرب مأرب، جراء المعارك الدائرة في المديرية في الوقت الراهن.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إن أكثر من ألف وخمسمائة أسرة نزحت من مديرية مدغل جراء المواجهات، مشيرة إلى احتمالية ارتفاع أعداد النازحين في الأيام القادمة.



وأشارت الوحدة إلى أن نازحي المحافظة يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة، كالمدارس والمساجد والمرافق الحكومية.



وأضافت إن عددا من الأسر لم تتمكن من النزوح حتى الآن.



وتشن مليشيا الحوثي الانقلابية هجمات متصاعدة منذ أسابيع، على عدة مناطق في مأرب بهدف إحداث أي اختراق لصالحها، لكن قوات الجيش والمقاومة أحبطت تلك الهجمات وكبدت المليشيا خسائر فادحة.



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