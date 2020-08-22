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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة تعز يشدد على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابات والمحاكم في المحافظة وتنفيذ الأحكام القضائية.
واكد الوكيل المخلافي، خلال تدشينه، اليوم، المنتدى القضائي الأول في المحافظة، بحضور ممثلي عن الجهات القضائية والسلطة المحلية والجهات الأمنية، حرص السلطة المحلية على تفعيل دور القضاء في المحافظة..مشيراً الى أن القضاء هو أساس ركائز الدولة المدنية وضامن للعدل والتقيد بالدستور والقانون.
وقال "إن الحفاظ على بناء الدولة المدنية ﻻ يكون الا عبر الحفاظ على النظام والقانون وتفعيل دور المؤسسة القضائية واحترامها وعمل السلطة التنفيذية تحت اشرافها".
من جانبه أوضح رئيس منظمة شباب بلا حدود ماجد ثابت، بأن المنتدى يهدف الى مناقشة الاحتياجات والصعوبات التي تعيق عمل الجهات القضائية وتحسين أداء القطاع القضائي في محافظة تعز.
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