مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في سبع محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ،المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن، في سبع محافظات عبر الشريك شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.



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وخلال التدشين الذي حضره منسق مركز الملك سلمان بعدن عبدالله الطيار، ثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، الدعم المقدم من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء الحرب.

بدوره أوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي، أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع (51) ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء..مشيرا أن اجمالي المشروع الذي دشن مطلع العام الجاري يشمل 3000 طن من التمور بواقع (375000) كرتون تتوزع على 13 محافظة.