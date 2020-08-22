اختتام تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج كورونا بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتم بمحافظة حضرموت ،اليوم، تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتدريب العاملين عليها ،بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

Advertisements وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي ،أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم بوادي حضرموت، وتدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز. وثمن العمودي ،دعم مركز الملك سلمان للاغاثة للقطاع الصحي بمحافظة حضرموت وكذا تركيب الأجهزة الحديثة لمراكز العزل وتدريب العاملين فيها.

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