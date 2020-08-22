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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يأسف لتجاهل المبعوث الاممي جريمة قنص الطفلة رويدا بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
عبر وزير الإعلام معمر الارياني عن أسفه لتجاهل المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث ،للجريمة الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران والمتمثلة بقنص الطفلة رويدا في مدينة تعز.
وقال وزير الإعلام في وفقا تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان تلك الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني وضمير كل إنسان حر، تركت علامة استفهام كبيرة حول حيادية المبعوث الاممي، واستمرار تجاهله لجرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية".
واضاف الوزير الارياني" ان استمرار هذا الصمت عن جرائم المليشيا الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين في عموم اليمن وفي تعز على وجه الخصوص وآخرها جريمة القنص الوحشي للطفلة رويدا، هو بمثابة ضوء اخضر لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين بشكل يومي".
وطالب الارياني المبعوث الأممي ،مغادرة مربع الصمت والتوقف عن مداهنة المليشيا الحوثية، والادانة الصريحة لهذه الجريمة النكراء وكل جرائم المليشيا التي تشكل وصمة عار في جبين الانسانية، والعمل على تقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.
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