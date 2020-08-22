شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : خيانة كبرى في مارب والتحالف يسلّم أهم المعسكرات الإستراتيجية للحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية اليوم السبت في مدينة مأرب، عن آخر التطورات الميدانية وسير المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهات جنوب محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت المصادر إن قوات الجيش والوطني تخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في جبهة الجدعان بمحافظة مأرب.

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وأفادت المصادر بأن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على أهم معسكرات قوات التحالف بالمحافظة بعد خوض معارك عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المليشيا الانقلابية والجيش الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي خاضت معارك شرسة خلال الساعات الماضية مع الجيش الوطني في منطقة الجدعان والتي استمرت حتى مغيب شمس اليوم السبت، وانتهت بسيطرة مليشيا الحوثي على معسكر ماس الاستراتيجي الذي يعد أحد أهم معسكرات التحالف في محافظة مارب.

يأتي هذا التغير المفاجئ في سير المعارك إلى إختفاء الغطاء الجوي لطيران التحالف العربي خلال المعارك مع مليشيا الحوثي، الأمر الذي أدّى إلى سيطرة الحوثيين على الجدعان بعد يوم واحد من تطهير منطقة السحيل في مديرية رغوان ومنطقة الجفرة في جبهة مجزر.