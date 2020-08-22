عـــاجل : الان تمرد كبير وانقلاب عسكري رئاسي وانتشار واسع للمسلحين في العاصمة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تبرأ المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، السبت، من مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن السابق شلال شائع في مؤشر على اتساع رقعة الخلافات داخل المجلس. يتزامن ذلك مع احتدام الخلافات داخل مكونات المجلس. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقال القيادي البارز في الانتقالي لطفي شطارة أن القيادات الامنية في عدن معينة من التحالف وهو وحده من يستطيع اقالته إذ خالفت توجهاته. وجاءت تصريحات شطارة مع رفض شلال شائع مدير أمن عدن تسليم الأمن للمدير الجديد والمرشح من الانتقالي محمد الحامدي. وذكرت مصادر اعلامية في وقت سابق عن طرح شائع شروط من ذمنها دفع 30 مليون دولار مقابل اخلاء الامن وابقاء اتباعه في مناصبهم. ولا يزال الحامدي خارج عدن رغم مرور اكثر من شهر على تعينه.

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