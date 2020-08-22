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شكرا لبحثكم عن خبر الصورة التي أغاضت الحوثيين في مارب "شاهد" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، قالوا إنها "أغاضت" ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأظهرت الصورة جنديان من القوات الحكومية يعتليان عربة عسكرية استعادتها من قبضة الحوثيين كانوا استولوا عليها من معسكرات وزارة الدفاع ابان اجتياحهم صنعاء في سبتمبر 2014.
وأوضح النشطاء ان العربة تم استعادتها بعد فرار عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من العديد من المواقع التي حررت في جبهة العبدية بمحافظة مأرب.
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