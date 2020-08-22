مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت تخصص أرقام لحجز موعد لطالبي استخراج الجوازات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

خصص فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوادي حضرموت والصحراء، ارقام هواتف للراغبين في استخراج جوازات السفر تخفيفا للزحام والحد من الإصابة بفيروس كورونا وتطبيقا للتباعد الجسدي بالاتصال التلفوني للحجز من يوم غد الأحد للحفاظ على سلامة المواطنين.



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وأوضح مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت العقيد مساعد بن طالب وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحجز عبر الاتصال الهاتفي سيبدأ من يوم غد الاحد ويشمل جميع المواطنين من مختلف المحافظات الذين هم في حاجة ماسة في استخراج جواز السفر للحالات الطارئة،وكذلك خدمة تجديد وتمديد الجوازات".

وأشار العقيد بن طالب ،الى ان فرع المصلحة عمل على تحديد موعد الحجز عبر الإتصال التلفوني على هواتف فرع المصلحة بسيئون للتسجيل فقط خلال أوقات الدوام الرسمي..مبينا بان موظفي المصلحة سيتواصلون مع المواطنين المسجلين لتحديد مواعيد حضورهم لإستكمال الاجراءات الخاصة بإستخراج جوازات السفر وذلك عبر الاتصال على الارقام التالية 05405160 - 05406960.