- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النقيب يكشف عن وصول خلية إرهابية دعماً للإخوان في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة أبين، النقيب، محمد النقيب، عن وصول خلية إرهابية إخوانية إلى مدينة مودية بمحافظة أبين .
وقال النقيب في تغريدة له بتويتر، "مطهر الأرحبي احد الحراسات الشخصية للزنداني وهو من العائدين من افغانستان زار ليلة امس مودية ضمن خلية جهادية إخوانية وصلت من مارب الى المنطقة الوسطى والتقت بقيادات عسكرية اخوانية" .
وأضاف أن مطهر الارحبي من المتهمين بجرائم اغتيالات طالت العشرات من الكوادر الجنوبية مطلع تسعينيات القرن الماضي .
وفي وقت سابق أمس، كشف النقيب عن رصد تحركات مريبة لعناصر القاعدة، وقال أن قوة على متن 30 طقما وصلت الى شقرة وتحركت بقيادة لؤي الزامكي الى قرن الكلاسي .
وأضاف أن 70 عنصرا ارهابيا بقيادة هيثم الزامكي تم نقلهم من موديه منطقة جمعان ومن الوضيع الى شقرة بالتزامن مع وصول الارهابي مطيع الابيني مدفعي هاونات الى مواقع لؤي الزامكي قادما من البيضاء
كانت هذه تفاصيل خبر النقيب يكشف عن وصول خلية إرهابية دعماً للإخوان في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.