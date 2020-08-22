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النقيب يكشف عن وصول خلية إرهابية دعماً للإخوان في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

النقيب يكشف عن وصول خلية إرهابية دعماً للإخوان في أبين

متابعات_ الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة أبين، النقيب، محمد النقيب، عن وصول خلية إرهابية إخوانية إلى مدينة مودية بمحافظة أبين .

 

وقال النقيب في تغريدة له بتويتر، "مطهر الأرحبي احد الحراسات الشخصية للزنداني وهو من العائدين من افغانستان زار ليلة امس مودية ضمن خلية جهادية إخوانية وصلت من مارب الى المنطقة الوسطى والتقت بقيادات عسكرية اخوانية" .

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وأضاف أن مطهر الارحبي من المتهمين بجرائم اغتيالات طالت العشرات من الكوادر الجنوبية مطلع تسعينيات القرن الماضي .

 

وفي وقت سابق أمس، كشف النقيب عن رصد تحركات مريبة لعناصر القاعدة، وقال أن قوة على متن 30 طقما وصلت الى شقرة وتحركت بقيادة لؤي الزامكي الى قرن الكلاسي .

 

وأضاف أن 70 عنصرا ارهابيا بقيادة هيثم الزامكي تم نقلهم من موديه منطقة جمعان ومن الوضيع الى شقرة بالتزامن مع وصول الارهابي مطيع الابيني مدفعي هاونات الى مواقع لؤي الزامكي قادما من البيضاء

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