شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تنام على صدى فاجعة هزت أرجاء المدينة وأبكت قائد عسكري بارز وسط مشهد ٍ مؤلم لعملية تقييد وذبح (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عناصر عناصر تابعة لحزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) على اعدام نجل قائد عمليات اللواء 35 مدرع بعد اقتحام منزله في النشمة وإصابة زوجته إصابة خطيرة.

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وقالت مصادر محلية، إنه تم العثور على جثة أصيل الجبزي نجل العقيد عبد الحكيم الجبزي مذبوحاً بعد اختطافه من منزله يوم أمس.

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مصادر محلية قال إن أصيل تم تعذيبه قبل قتله حيث ظهرت عملية طعن تعرض لها في الظهر وعملية تعذيب قاسية حدثت له من قبل عناصر تابعة لحزب الاصلاح فيما كان فمه وأنفه مليئة بالدماء.

وتعرض منزل عبد الحكيم الجبزي قائد عمليات اللواء 35 لاعتداء يوم الخميس الماضي من قبل مجموعة من المسلحين يتبعون قوات الحشد مما لقتل أحد المدنيين وأصابة زوجته ومحاصرة منزله بعزلة الجبزية.

وكان قائد محور خالد فاضل هدد أمس العقيد عبد الحكيم الجبزي إذا لم يستسلم ويسلم لقوات حزب الإصلاح، وقال له، سيذبحونكم ويرمون جثثكم في عبارات السيل