شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. جبهة مريس تستعر والجيش يسحق الحوثيين بعدة محاور (تفاصيل ساخنة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلنا على رسالة ميدانية من قلب المعركة من أحد فرسان جبهة مريس يزف من خلالها البشرى بتقدم الجيش الوطني وسحق ميليشيات الحوثي في عدة محاور.

ولأهمية الرسالة نوردها كما وصلت:

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

«جبهة مريس البطولة تستعر من جديد وتحرز تقدماً كبيراً في جميع محاور جبهاتها... وتحقق انتصارات على مليشيات الحوثي.

منذ الصباح الباكر جيش ومقاومة مريس تخوض أشرس المعارك وأعنفها في جميع قطاعات جبهاتها حتى كتابة هذا الخبر،

حيث كان هناك هجوم مخطط له من قبل الجيش والمقاومة ، ضد مليشا الخراب الحوثية الإرهابية،

ويفضل الله وعونه تم تحرير عدة مواقع هامة واستراتيجية،

أهمها مواقع السُبعه وموقع الدبابة ومواقع ملزق ومريفدان وموقع الخزان المتاخم لسون،

ولازالت قواتنا تدك حصون ومتارس جرذان الإرهاب المليشاوي الحوثي

-- الابطال في جبهة مريس شنوا عملية عسكرية واسعه لاتزال مستمرة حتى اللحظه وانتصارات على الارض تتحقق في مختلف محاور الجبهة .

Advertisements

-- الجيش الوطني بمريس الضالع يحقق انتصارات و يحرر عدة مواقع في مريس و يسيطر ناريا على منطقة سون..

يتقدمهم أبطال اللواء ٨٣ و مقاومة مريس و أبطال اللواء الرابع احتياط

-- و حدات من اللواء الخامس صاعقة و القوات الخاصة و الحزام الأمني و المقاومة الجنوبية تشارك اليوم في معركة التحرير بمريس ... تلاحم وطني كبير في الضالع لدحر الحوثي

-- لا زالت المعارك الآن على أشدها،

وسط فرار وذعر مرتزقة الحوثي المضللة.

-- في هذه اللحظة المعارك على النحو الآتي :

جبهة الميمنة المعارك على أطراف قرية القهرة،

ومن القلب الاشتباكات الآن في خرطوم يعيس،

ومن الميسرة التقدم الآن باتجاه قائمة سون.

وبهذا يعتبر أن قوات مليشيا الحوثي الهالكة تعيش في رمقها الأخير،

حيث تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والميدان».