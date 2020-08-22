شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة كبرى.. طيران التحالف يستهدف قوات الشرعية ومسلحون يعترضون آليات عسكرية اثناء خروجها من معسكر ماس…(تفاصيل).. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية في محافظة مأرب إن قبليين من أبناء الجدعان اعترضوا عدد من الآليات التابعة لقوات الشرعية، أثناء خروجها من معسكر ماس بإتجاه المدينة.

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وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية في محيط معسكر ماس، في حين تشير الأنباء الأخيرة إلى أن التحالف شن عدد من الغارات الجوية على المعسكر.

ولم يعرف ما إذا كان المعسكر سقط بيد الحوثيين، أو أن الطيران تدخل لوقف عمليات النهب للأسلحة، حيث تؤكد المصادر أن الآليات التي تم اعتراضها كانت محملة بالاسلحة وعائدة نحو المدنية، في سياق عملية انسحاب قوات الشرعية.