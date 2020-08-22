شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات أسعار الصرف في كلا من صنعاء وعدن. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed عدن الدولار شراء 785 بيع790 السعودي Advertisements شراء 206 بيع207 صنعاء الدولار شراء 599 بيع602 السعودي شراء.158 بيع 158.5

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