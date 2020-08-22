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آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات أسعار الصرف في كلا من صنعاء وعدن.

 

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عدن

 

الدولار

 

شراء 785

 

بيع790

 

السعودي

 

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شراء 206

 

بيع207

 

صنعاء

 

الدولار

 

شراء 599

 

بيع602

 

السعودي

 

شراء.158

 

بيع 158.5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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