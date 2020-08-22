شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات أسعار الصرف في كلا من صنعاء وعدن.
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عدن
الدولار
شراء 785
بيع790
السعودي
شراء 206
بيع207
صنعاء
الدولار
شراء 599
بيع602
السعودي
شراء.158
بيع 158.5
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.