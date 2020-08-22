شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : بعد ساعات من السيطرة على معسكر ماس.. قوات الحوثي تطهر مدغل ومصرع قيادات عسكرية "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، من إحكام سيطرتها الكاملة على مركز مديرية مدغل، وسط انهيارات كبيرة في صفوف وقوات التحالف.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنت من تطهير “كمب ربيش بن كعلان” مركز مديرية مدغل، والذي يعتبرأخر معاقل قوات التحالف بالمديرية.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements



وأوضحت المصادر، بأن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد كبيرمن القتلى في صفوف قوات التحالف بينهم قيادات عسكرية، وقد تم التعرف الشيخ عبدالله ناجي كعلان، والشيخ مبخوت ناجي بن زبع بين القتلى، فيما لايزال مصير العديد من قادة قوات التحالف بما فيهم ضباط سعوديين مجهول.



وكشفت المصادر، بأن ميليشيات الإصلاح بقيادة العميد خالد الأقرع، المتمركزة في إحدى نقاط التفتيش بمدخل مدينة مارب، قامت باعتقال مسلحي التحالف الفارين من معارك مدغل والجدعان وصادرت سلاحهم الشخصي.



وأضافت المصادر، بأن ميليشيات الإصلاح قامت باعتقال جرحى قوات التحالف فروا من مدغل الجدعان.



وأشارت المصادر، إلى أن سيطرة قوات صنعاء على مديرية مدغل سيسهل لها التقدم بشكل أسرع إلى مدينة مأرب، لاسيما وأن قوات صنعاء أصبحت على “مرمى حجر” من مركز المدينة، بعد أن أحكموا حصارهم على مدينة مأرب من ثلاثة محاور.



تأتي هذه التطورات بعد ساعات من سيطرة قوات صنعاء على معسكر ماس أحد أهم معسكرات التحالف في محافظة مارب.

