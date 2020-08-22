شكرا لقرائتكم خبر عن قوات محور تعز تذبح نجل قائد عسكري وترتكب هذا العمل الغير اخلاقي بزوجته"صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذبحت قوات الاصلاح نجل قائد عمليات اللواء ٣٥ واصيبت زوجته باقتحام المنزل .

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وعثر على اصيل عبد الحكيم الجبزي نجل قائد عمليات اللواء ٣٥مرمياً وهو مذبوحاً بعد اختطافه من قبل قوات محور تعز ،فيما اصيبت زوجة الجبزي بالاقتحام .

ياتي ذلك في غضون قيام محور تعز بحملة عسكرية ضد اللواء ٣٥ونجحت ت الحملة بالسيطرة على مديرية المعافر ،وقد تسلم قائد اللواء المعين حديثاً العميد عبدالرحمن الشمساني بعد العملية العسكرية.