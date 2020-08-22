شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة شحن عقب إقلاعها من مطار جوبا جنوب السودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام محلية بجنوب السودان، اليوم السبت، عن تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار العاصمة جوبا. وأوضحت وسائل الإعلام، أنه من غير المعروف حتى اللحظة نوع الطائرة وعدد الضحايا؛ فيما الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران جنوب السودان؛ حيث تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، وهناك أنباء عن مقتل معظم من كانوا على متنها.

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