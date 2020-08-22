شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على وضع مسودة أولية تجمع كافة المقترحات حول ملف سد النهضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصر مساء أمس الجمعة، على اتفاق اللجنة الفنية المصغرة من الدول الثلاث على إعداد مسودة أولية تجمع مقترحات مصر وإثيوبيا والسودان في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق بشأن السد.

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وقالت وزارة الري المصرية، أن اجتماع اللجنة الفنية المصغرة والمكونة من عضو فني وعضو قانوني لكل دولة أعقبه اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجاء ذلك استكمالًا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، فيما تم التفاوض على مسارين، الأول أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط الاتفاق والخلاف من أجل تسليمها لوزراء الدول الثلاث، ثم انعقد بعدها المسار الثاني للاجتماع على المستوى الوزاري للدول الثلاث.